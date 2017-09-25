Tutsak 2. bölüm fragmanında Kenan, Elif'in peşinde

Tutsak 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Tutsak dizisinin yeni bölümünde Gürhan ailesi, Sadullah cinayetiyle ilgili giderek tedirgin olmaya başlıyor ve birinin onlara tuzak kurduğunu düşünürken Kenan, belgeleri bir an evvel ele geçirip bu işten kurtulmaya çalışıyor. İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır.

Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokacaktır.

Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidecektir. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Elif’i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif’in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah’tan sonra yalnız kalan Elif’e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif’e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah’ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif’in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif’in ne kadar önemli olduğudur.

Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif’le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif’e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.