Tutku ve Meltem karşı karşıya! Çocuklar Duymasın 27. Bölüm Fragmanı Yayında!

Çocuklar Duymasın yeni bölümde Tutku'nun çirkin oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor ancak bu defa durumlar hepten karışıyor!

Meltem'i tüm çevresinden koparmak isteyen Tutku, yeni bir hamle daha yapıyor. Haluk’a saplantılı bir biçimde aşık olan Tutku’nun amacı, Meltem’i, Haluk’un ve çevresinin hayatından tamamen yok etmektir. Bunun için de hemen harekete geçer. Tutku'nun amacının farkında olan Meltem ise ona karşı kendince gardını alır. Ancak bu yolda kimse onun yanında olmaz. Bir anda en yakın çevresinin bile ona güven duymaması Meltem'i çıldırtır. Tutku ise amacına ulaşmak üzeredir. Ancak bununla da yetinmez.

Tutku’nun bir diğer planı da Rüzgar’dır. Rüzgar’ın Meltem’e olan ilgisini kullanan Tutku, Meltem ve Rüzgar’ın birlikte vakit geçirdiklerini Haluk’a göstermek için elinden geleni yapar. Tutku’nun yalanları mutlu bir ailenin hayatını alt üst etmek üzeredir. Meltem, Tutku'yla nasıl baş edecektir? Haluk, Meltem ve Rüzgar arasında olanları nasıl değerlendirecektir? Meltem, Tutku'nun yaptıklarını Haluk'a anlatacak mıdır?