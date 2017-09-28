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    Hürriyet >Dünya>'Tutku gemisi' yola çıktı!

    'Tutku gemisi' yola çıktı!

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 08:32 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 08:37

    İtalya'nın ilk 'seks gemisi' Desire Cruise, yola çıktı. Gemide yolculuk boyunca erotik partiler düzenlenecek, yolcular belli noktalarda tamamen çıplak olacak.

    İtalya'nın ilk sertbest seks gemisi Desire Cruise yola çıktı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Adriaytik Denizini gezecek. Hırvatistan ve Slovenya duraklarında konaklayacak. 3 Kasım'da Venedik'e geri dönecek olan geminin biletlerinin tümü tükendi.

    Gemide yolculuk boyunca erotik partiler düzenlenecek, gemideki yolcular belli noktalarda tamamen çıplak olacak. Gemi yolculuğunun fiyatları 3 bin 500 dolardan başlıyor.

    Oluşan ilgi organizatörleri 2018'de bir tur daha yapmaya zorladı. Gemi 28 Nisan'da Barcelona'dan yola çıkacak.

    Etiketler: Italya , SEKS , çıplak
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