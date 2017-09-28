'Tutku gemisi' yola çıktı!

İtalya'nın ilk sertbest seks gemisi Desire Cruise yola çıktı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Adriaytik Denizini gezecek. Hırvatistan ve Slovenya duraklarında konaklayacak. 3 Kasım'da Venedik'e geri dönecek olan geminin biletlerinin tümü tükendi.
Gemide yolculuk boyunca erotik partiler düzenlenecek, gemideki yolcular belli noktalarda tamamen çıplak olacak. Gemi yolculuğunun fiyatları 3 bin 500 dolardan başlıyor.
Oluşan ilgi organizatörleri 2018'de bir tur daha yapmaya zorladı. Gemi 28 Nisan'da Barcelona'dan yola çıkacak.