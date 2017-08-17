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    TUS’ta ek yerleştirme için başvurular başladı

    Hürriyet Eğitim
    17 Ağustos 2017 - 11:26Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:27

    2017-TUS İlkbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri, 17-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2017-TUS İlkbahar Dönemi ek yerleştirme tercihleri, 17-24 Ağustos’ta alınacak. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    “2017 TUS İlkbahar Dönemi: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) İlkbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri,17-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Ek yerleştirme, 2017-TUS İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre gerçekleştirilecek.”

     

     

    Etiketler: ÖSYM , TUS , ek yerleştirme
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