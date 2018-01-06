Tuşlara veda

TUŞLARIN kalktığı bir dönemdeyiz. Akıllı telefonlarımız, tamamen ekran teknolojisine geçti ve artık üzerlerinde tuş kalmadı. Televizyon kumandaları da artık her geçen gün tuşsuz hale geliyor. Geliştirilen yeni teknolojiler ise her şeyi dokunmatik bir alan haline çevirmeye başladı. Birçok bilgisayarın ekranı hâlâ dokunmatik olarak kullanılamıyor.

Ancak satın alacağınız ufak bir aparat, bilgisayar ekranlarınızı dokunmatik hale getiriyor. Televizyonlarda da aynı durum geçerli. Peki günlük hayatta kullandığınız bir masanın bile dokunmatik bir ekrana dönüşebileceğini düşündünüz mü? Geliştirilen yeni teknolojiler, evinizdeki masadan beyaz eşyaların yüzeyine kadar birçok alanı dokunmatik özellikli hale getirebiliyor. Özellikle son dönemlerde teknoloji şirketlerinin odaklandığı bu yeni dünyada birçok örnek görülmeye başlandı. Biz de buradan yola çıkarak, dokunmatik özelliği olmayan bir ürünü nasıl dokunmatik hale getirebilirsiniz sorusunun cevabını araştırdık. Birbirinden ilginç ürünler bulduk.

TV’LERE GELDİ

AKILLI telefonlarımız, akıllı saatlerimiz ve bilgisayarlarımız dokunmatik ekranlı olur da televizyondan bundan geri kalır mı? Kalmaz diyen Touchjet adındaki şirket, ‘Wave’ isimli ürünle televizyon ekranlarını dokunmatik hale getiriyor. Televizyonların üzerine bir cihaz takılıyor. Üzerinde iki farklı optik sensörü bulunan ürün 20 inç ile 65 inç kadar televizyon modellerine uygulanabiliyor. Ürün içinde yer alan Android işletim sistemi sayesinde iş ve eğlence amaçlı birçok uygulama indirmek ve kullanabilmek mümkün. 1250 TL

GELECEĞİN PROJEKTÖRÜ

DOKUNMATİK teknolojileri kullanmak için ekranlara bağımlı değilsiniz. Sony’nin geliştirdiği ve geçen yıl tanıttığı ‘Xperia Touch’ adındaki ürün geleceğin projektörü olarak ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Xperia Touch’ın yansıttığı her şeyin dokunulabilir olması. Küçük bir küp boyutlarında olan model, kullanıcılara 23 inç ile 80 inç arasında bir yansıtma alanı sunuyor. Kullanıcılar boş bir zemin üzerine cihazı koyarak istedikleri içerikleri yansıtabiliyor. Örneğin; bir arkadaşınızla satranç oynamak istiyorsunuz. Xperia Touch’ın Android işletim sistemine bir satranç oyunu indiriyorsunuz ve boş bir masaya cihazı yerleştirerek oynamaya başlıyorsunuz. Ürün, şu anda yurtdışında satılıyor. 1.499 dolar

DOKUNMATİK YAPAMADIĞI YOK

EKRANLARIN yanı sıra günlük hayatta kullandığımız birçok eşya da dokunmatik hale getirilebiliyor. ‘Neonode’ markasının geliştirdiği ‘zForce AIR’ adındaki dokunmatik sensörleri bunun en iyi örnekleri arasında. Bilgisayar ve televizyon ekranlarının yanı sıra, beyaz eşyalar, aynalar ve asansör panelleri başta olmak üzere birçok eşyayı dokunmatik hale getirmek mümkün. Model, 200 Hz’lik hıza kadar tarama yaparak dokunulan alanları algılayabiliyor. Türkiye’ye OZT Elektronik tarafından ithal edilen ürün, 12-34 cm arasında değişen 7 farklı boyutta sunuluyor. Satış fiyatı ise projeye göre değişiyor.

İKİ PARMAKLA KULLANILABİLİYOR

BİLGİSAYARLARDA ikisi bir arada modeller oldukça revaçta. Tablet ve bilgisayarın tek bir üründe sunulduğu bu modellerin en çekici yanı ise dokunmatik ekranı. Ancak dizüstü birçok bilgisayar modelinde dokunmatik ekran özelliği yok. Bunun için harekete geçen Airbar, bilgisayarların ekranını dokunmatik hale getiriyor. Windows 10 işletim sistemli dizüstü bilgisayarlarda ve 13 inçlik MacBook Air modellerinde kullanılabilen Airbar, kullanıcıların akıllı telefonlardan alışkın olduğu hareketleri algılıyor. İki parmakla yapılabilen büyütme-küçültme, çevirme gibi hareketlerin Airbar ile yapılabilmesi dikkat çeken detaylar arasında. 599 TL

CEP TİPİ

GEÇEN yıl satışa çıkan dokunmatik projeksiyon cihazlarından bir diğeri ‘Lazertouch’. Android işletim sistemiyle çalışan model, yansıtıldığı yeri dokunmatik bir alana çeviriyor. Özelliklikle küçük boyutlarıyla dikkat çeken model, üzerinde bulunan bataryasıyla kablosuz bir kullanım özelliği sunuyor. Sunum yapabilmek için bilgisayara benzer bir kullanım deneyimi de sunan Lazertouch’ın kutusundan bir dijital kalem (stylus) çıkıyor. Bu sayede sunum yapabilmek de oldukça kolaylaşıyor. Projeksiyon cihazının lamba ömrü yaklaşık 30 bin saat. 2 bin 500 TL