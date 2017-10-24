TÜSİAD'tan Silikon Vadisi ziyareti

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı üyesi olan girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcıların geniş katılımıyla girişimcilik ekosisteminin önde gelen merkezlerinden Galvanize’da bir etkinlik düzenlendi.



Etkinliğin açılışını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Esin Güral Argat ve TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Dönem Başkanı Ayşegül İldeniz yaptı. Foundation Capital Kurucu Ortağı Warren Weiss ve Silver Spring Networks Üst Yöneticisi (CEO) Michael Bell'in katıldığı panelde ise Silikon Vadisi’nde girişimciliğin dinamikleri ele alındı.



Bilecik açılış konuşmasında Silikon Vadisi’ndeki çalışmaların dönüştürücü gücüne, Türkiye ve Vadi ekosistemi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.



Bilecik, Türk iş dünyası olarak bu bölgede varlık göstermeyi, bölgedeki olağanüstü birikimden yararlanmayı, TÜSİAD'ın dijital ekonomi, Sanayi 4.0 ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı ve karşılıklı yatırım imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.Yapılan temaslarda TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın etkili işleyişine yönelik çalışma prensiplerinin yanı sıra Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katma değer sağlayacak öneriler tartışıldı.

TÜSİAD heyeti, program kapsamında Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin yanı sıra Silikon Vadisi bölgesinde yerleşik teknoloji ve risk sermayesi şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldi.