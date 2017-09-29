TÜSİAD’dan genç girişimcilere destek

TÜSİAD’ın üniversite öğrencilerine yönelik iş fikri yarışması “Bu Gençlikte İŞ Var!” 2018 dönemi ilk tanıtım toplantısı ile girişimcilik paneli ve gençlik platformu çalıştayı, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde yapıldı. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Yaşar Üniveristesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, Çalışma Grubu Üyesi Pınar Süt Ürün Müdürü Bilge Kalpaklıoğlu, TÜSİAD yetkilileri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleri, akademisyenler ve genç girişimci öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, ilk toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Girişimcilik ekosistemi ve üniversitelerden çıkan genç girişimciler adına çok olumlu gelişmeler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Selin Küçük ve üç öğrencimizden oluşan ekip, yarışmada finale kalan 12 proje arasında yer almıştı. Bu yıl da üniversitemizden yarışmaya yönelik büyük ilgi var” dedi.

EN FAZLA BAŞVURU İZMİR’DEN

Yarışmanın yeni döneminde, Türkiye’nin farklı şehirlerine girişimciliği yayma hedefiyle yola çıktıklarını belirten TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı ve MAP Yatırım Direktörü Bedii Can Yücaoğlu, üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacaklarını söyledi. Yücaoğlu, “İzmir en fazla başvuru aldığımız illerin başında geliyor. İzmir’in girişimcilik ekosisteminin Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna bunda da üniversitelerin büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Girişimcilik, TÜSİAD’ın en önem verdiği konulardan başında geliyor. Girişimciliği güçlendirmek ve girişimcileri desteklemek için çalışıyoruz. Girişimci adayı üniversitelileri de Bu Gençlikte İş Var yarışması ile destekliyoruz. Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’nin elindeki en büyük fırsatlardan biri, gençliğin girişimcilik kaslarını geliştirmekten geçiyor. Bu nedenle 2017’de başlattığımız TÜSİAD girişimcilik ekosistemi projesiyle Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, dünyada girişimcilik konusunda önde gelen şehirlere sahip olmayı hedefliyoruz. 2011’den bu yana düzenlediğimiz yarışmayla, gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmesi için çalışıyor, girişimcilik ruhunu yüreklendiriyoruz. Geçen yıl Türkiye’nin 73 ilindeki 152 üniversitesinden 3 bin 700’ü aşkın öğrencinin başvurduğu yarışmamıza, yeni dönemde de yoğun ilgi beliyoruz” diye konuştu.

SON BAŞVURU 1 ARALIK

Bu yıl en büyük hedeflerinin başında, kadın girişimcilerin sayısını yukarı çekmek geldiğini ifade eden Yücaoğlu, şöyle devam etti:

“Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasında katılanların yüzde 33’ünü kadın girişimciler oluşturuyor. Yüzde 33’ü yeterli bulmuyoruz, her konuda olduğu gibi burada da eşitlik diyoruz ve bu rakamı yukarı çekmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kadın girişimci oranını hep birlikte daha yukarı çekmek için çaba gösteriyoruz.”

Yücaoğlu, son iki yıldır iş fikirlerini geliştirme ve planlarını hazırlama aşamasında TÜSİAD’ın kadın üyelerinin rehberlik ettiği ekiplerin yarışmanın kazananı olduğunu hatırlattı. Başkan Yücaoğlu, yarışmaya başvuruların ekim ayının ilk haftasında başlayacağını belirtti.

GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTULAR

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Yücaoğlu’nun yaptığı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Diyor, Yarışma Başlıyor” başlıklı panel gerçekleştirildi. Konuşmacılar Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun, UBS Türkiye Yönetici Müdürü Yeşim Sümerkan Toraman ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şendağ, girişimci gençlere yarışma başvuru süreci, sonrasındaki aşamalar, yapmaları ve dikkat etmeleri gerekenleri anlatarak deneyimlerini paylaştı. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları Kıdemli Bölüm Sorumlusu Seda Köknel’in yaptığı “Girişimciler Gençlerle Buluşuyor” başlıklı ikinci bölümünde ise Kuika Yazılım Kurucusu Murat Ihlamur, Hamsi Finger Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gediz, Glocalzone Kurucusu İclal Keskin ve Althernas Kurucusu Abdullah Kiremitçi, kendi girişimcilik öykülerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. Öğleden sonra programında ise Gençlik Platformu Çalıştayı gerçekleştirildi.

YARIŞMA HAKKINDA

Yarışma, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı, gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı ve genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmasını hedefliyor. Her girişimci adayı sadece bir ekiple ve her ekip sadece bir fikir ile yarışmaya başvurabiliyor. Alınan başvurular, en az iki yatırımı olan ve/veya Bireysel Katılım Sermayesi lisansına sahip melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendiriliyor. Ön elemeyi geçen ekipler, yarışmanın Eğitim Kampı etabında, aralarında akademisyen, girişimci ve uzmanların bulunduğu eğitmenlerden ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejilerine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitimler alıyor. Üç günlük eğitim boyunca geliştirilen iş planları, kampın son gününde TÜSİAD üyelerine sunuluyor ve seçilen ekipler yarışmanın bir sonraki etabı olan rehberlerle çalışma sürecine geçmeye hak kazanıyor. TÜSİAD rehberleri ile çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlama imkanı bulan yarışmacılar, gerçekleşecek ödül töreninde final jürisine sunumlarını yapıyor. Bu sunumların ardından dereceye girenler ödüllendiriliyor. Ayrıca, yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversiteye TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı veriliyor.



