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    TÜSİAD: Ucu açık düzenleme

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 20:45 | Son Güncelleme:

    Son Kanun Hükmünde Kararname’yle getirilen ‘darbe ve terör olaylarının bastırılmasında yer alan sivillere yönelik yargı zırhı’ tartışmalarına TÜSİAD da katıldı.

    KHK’nın ‘düzeltilmesini’ isteyen TÜSİAD şu açıklamayı yaptı: “Yeni KHK’nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir. Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir.

    OHAL ORTAMI GERİDE KALMALI

    Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir. Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını temenni ediyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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