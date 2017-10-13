TÜSİAD ile BDI’den Sanayi 4.0 mutabakatı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Berlin’i ziyaret etti. Heyet Berlin’de BDI ev sahipliğinde Alman iş dünyası temsilcileriyle Türk-Alman Ekonomik İlişkilerinde Mevcut Konular başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde somut ilerleme gündemi olarak Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital dönüşüm konularına odaklanılan toplantı sonrasında Sanayi 4.0 alanında işbirliği için bir mutabakat metni imzalandı. BDI ve TÜSİAD Genel Sekreterleri Dr. Joachim Lang ve Dr. Bahadır Kaleağası tarafından imzalanan işbirliği metninde temel olarak;

Türk ve Alman özel sektörleri arasında Sanayide Dijital Dönüşüm politikaları konusunda istişare içinde olma, şirketler arasında en iyi uygulama örneklerinin paylaşımını kolaylaştırma, bu alanda toplumdaki farklı paydaşlar arasında etkileşimi desteklemek ve Dördüncü Sanayi Devrimi ve sanayide dijital dönüşüm konusunda uluslararası gelişmeler hakkında diyalog içinde olma alanlarında ortak faaliyet yürütülmesi planlandı. DHA