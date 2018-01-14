’TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ yarışmasının galibi belli oldu

Bir vakıf üniversitesi, ’TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ Yarışması’nda, ön elemeyi geçerek eğitim kampına seçilen 37 proje arasında en fazla projeyle yer aldı. En fazla girişimci projeyle ’Girişimcilik Bayrağı’nı 3’üncü kez üst üste göndere çeken İzmir Ekonomili öğrenciler, iş fikirlerini iş dünyasının önde gelen isimleriyle hayata geçirme imk?nı sunan yarışmada, 5 projeyle eğitim kampına katılacak. İzmir Ekonomili girişimciler, ’Yuvasız Kuşlar’, ’Enviromental Noise Cancellation Using Vibration Sensor’, ’Görerek Duyun’, ’Ağaçlar Ormana Ormanlar Ranta’, ’Arı Alerji Teşhis Kiti Geliştirilmesi’ projeleriyle final için yarışacak.

‘ONLARI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, üniversitenin kurulduğu ilk günden itibaren girişimci, yenilikçi ve vizyon sahibi gençler yetiştirdiğini, öğrencilerin katıldığı yarışmalarda gösterdiği başarıların bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. İzmir Ekonomili öğrencilerin projeleriyle 2013, 2015 ve 2017 yıllarında yarışma kapsamındaki Girişimcilik Bayrağı’nı 3 kez üst üste İEÜ Balçova Kampüsü’nde göndere çektiğini anımsatan Başkan Demirtaş, “Girişimcilik, azmin, kararlılığın, pes etmemenin sonucudur. Öğrencilerimiz, üniversitemizde girişimciliğin temellerini alıyor, projeler geliştiriyor. 17. yılımızda eğitimimizle, girişimci gençlerimizle büyük yol aldık. Öğrencilerimizin hayallerinden hiç vazgeçmemesini istiyoruz. Onları geleceğe hazırlıyoruz çünkü onlar geleceği yönetecek. Aldığımız ödüllerle geleceğin üniversitesi olduğumuzu kanıtlıyoruz. Öğrencilerimize ’3 ya da 5 yıl bir yerde çalışabilirsiniz ama sonra kendi işinizi kuracaksınız, girişimci olacaksınız’ diyoruz. Bu yarışmada da, girişimci yapılarını bir kez daha kanıtladılar” dedi.