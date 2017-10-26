TÜSİAD Beştepe’de

TÜSİAD’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretine, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç ile Murat Özyeğin katıldı. TÜSİAD’dan yapılan açıklamada, ziyarette son günlerdeki ekonomik ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Derneğin gündeminde yer alan AB ve ABD ile ilişkiler, demokratik ve yapısal reformlar, finans dünyası, dijital dönüşüm, 4. Sanayi Devrimi, girişimcilik ve eğitim konularındaki TÜSİAD görüşlerinin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşıldığı ifade edildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Görüşmede son günlerdeki ekonomik ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade eden TÜSİAD Başkanı Bilecik de, “Bu konuların yanısıra eğitim ve Türkiye’nin dijital dönüşümü konusundaki görüşlerimizi kendisine aktarma fırsatımız oldu. Bu konular da dahil TÜSİAD’ın tüm ana çalışma alanları ile ilgili konularda önümüzdeki günlerde de istişarenin güçlenerek devam etmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Bilecik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Kamuoyunun her kesimiyle daha fazla istişare yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunun bir milli menfaat meselesi olduğunu düşünüyorum” demişti.