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TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten önemli mesajlar

DHA
18.01.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erol Bilecik, "Acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemine dönülmesi işin en doğrusudur" dedi.

Bilecik açıklamasının devamında " AB ile müzakereler fiilen ilerlemese bile süreç kesilmemeli" dedi.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek, "Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu gazetecilerin tutukluluk hallerinin kalkması için verdiği karar alt mahkeme tarafından maalesef uygulanmadı. Önde gelen hukukçularımızın, hatta siyasi yönü ne olursa olsun hukuku ve anayasal düzene aykırı buldukları bu kararla, aslında Türkiye'nin AB üyeliğini, demokrasinin yetersizliği üzerinden engellemek isteyenlerin eline tırnak için güzel bir koz verdiğimizden şüphe yoktur.

Anayasayı yaşatan içindeki ifadeler kadar, dışındaki uygulamalardır. Medeniyetin ilk şartı şüphesiz adalettir, hukuk devletin toplumsal düzenidir. Adalet olmadan düzen olmaz. Kısaca demokrasi su ise bunun testisi mutlaka adalettir" dedi.

OHAL'İN KALDIRILMASI
Bilecik, "Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin hepimizi sarsan bu travmalarından kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerekir. Bu nedenle atılması gereken ilk adımın, daha öncede başka vesilelerle gündeme getirdiğimiz OHAL'in sonlanması ve bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleriyle darbe vururken, yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman şüphesiz devletimizin yanında olacağız ve fazlasıyla destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Etiketler: Erol Bilecik , Toplantı
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