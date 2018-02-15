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    TUS ve STS giriş belgeleri internette

    Hürriyet Eğitim
    15.02.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    ÖSYM tarafından, 25 Şubat’ta uygulanacak olan 2018-TUS 1. dönem ve 2018- STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina-salonlara atanma işlemi tamamlandı.

    2018-TUS ile 2018-STS’ye girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ‘Sınava Giriş Belgesini’, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden edinebilecekler.

    15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!
    2018 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1.Aşama saat 10:15’te başlayacak. 2018 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2 .Aşama ise saat 14:45’te yapılacak. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. O dakikadan sonra gelecek olanlar binalara alınmayacak.

    Etiketler: ÖSYM , TUS , STS , ADAY , 15 dakika kuralı
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