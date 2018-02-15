TUS ve STS giriş belgeleri internette

2018-TUS ile 2018-STS’ye girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ‘Sınava Giriş Belgesini’, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden edinebilecekler.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

2018 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1.Aşama saat 10:15’te başlayacak. 2018 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2 .Aşama ise saat 14:45’te yapılacak. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. O dakikadan sonra gelecek olanlar binalara alınmayacak.