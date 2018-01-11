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    TUS ve STS başvuruları ne zaman? ÖSYM duyuru yayımladı

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, TUS ve STS başvuruları için duyuru yayımladı. TUS ve STS adayları Şubat ayında gerçekleşecek olan sınavların başvurusunu ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki TUS ve STS başvuruları ne zaman yapılacak?

    TUS ve STS başvuru süreci için beklenen açıklama geldi. 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem (2018-TUS 1. Dönem) ve 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 25 Şubat 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 11-18 Ocak 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    Adaylara saygıyla duyurulur.

    SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

    Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin
    renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

    Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
    önemlidir.

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