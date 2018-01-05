TUS tercihleri başladı - İşte tercih kılavuzu

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) tercih başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. İlk bilgilendirmeyi resmi sayfası üzerinden yapan ÖSYM, TUS tercih kılavuzu yayımladı. Peki tercihler hangi tarihler arasında gerçekleşecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre, 5-12 Ocak arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak internet aracılığıyla tercih yapılabilir. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- TUS Sonbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu’ndaki kurallar uygulanacak. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar süresi içinde internet aracılığıyla işlemlerini yapabilecekler.

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