TUS soruları yayımlandı! TUS puan hesaplama nasıl yapılır?

TUS 2017 soruları, sınava katılım sağlayan uzman adayları tarafından araştırılmaya başlandı. İnceleyecekleri TUS soruları sonrasında puan hesaplama işlemine girecek olan adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama işleminin öncesinde tahmini puan bilgisi sahibi olacak. Peki, 2017 TUS soruları nereden görüntülenir ve puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, detaylı bigiler

ÖSYM, TUS soruları hakkında şu bilgileri paylaştı;

"27 Ağustos 2017 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2017-TUS Sonbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi), Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 28 Ağustos 2017 tarihinde saat 12:45’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi Sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

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PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere,

ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.



Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A) hesaplanacaktır.



Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin

TTBT Standart Puanı KTBT Standart Puanı

K Puan 0,5 0,5

T Puan 0,7 0,3

A Puan - 1



Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adaylarınAğırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır. TTBT Standart Puanı 1 olacaktır.



