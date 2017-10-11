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    TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

    TUS sonuçları için uzman adaylarının araştırması devam ediyor. Sınavda gerçekleşen hata nedeniyle açıklanma sürecinin mahkeme kararına girdiği ve dolayısıyla ertelendiği TUS sonuçları, adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, adayların merakla beklediğ TUS sonuçları ne zaman açıklacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

    TUS sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında meydana gelen problemler nedeniyle sonuç açıklanma süreci ertelenen TUS sonuçları, adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, ÖSYM, TUS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, bazı detaylar

    TUS sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, mahkeme kararıyla sonuç açıklama sürecinin durdurulduğunu duyurmuştu. İşte, o açıklama;

    "27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-TUS Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testindeki 91. ve Klinik Tıp Bilimleri Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, 2017-TUS Sonbahar Dönemi ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına da (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) uygulanmasına, soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir."

    Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi vermeyen ÖSYM'nin duyuruyu kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor

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