TUS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, doktorların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 27 Ağustos tarihinde katılım sağladıkları sınavın ardından TUS sonuçları konusunda detayları araştıran doktorlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından TUS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 20 Eylül tarihinde öğrencilerle paylaşılacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

5.1. TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

5.2. Adaylar; 2017-TUS İlkbahar ve 2017-TUS Sonbahar Dönemi puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.3. Sınavla ilgili olası mahkemeler sonuçlanmadan tercih işlemleri başlatılmayacaktır.

5.4. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

5.5. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

5.6. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahîl edilmeyeceklerdir.

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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2017-TUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2017-TUS ilgili dönemin Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.

a) 2017-TUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,

b) 2017-TUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,

c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak Adaylar ek yerleştirme için 15,00 TL tercih ücreti yatıracaklardır.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.