TUS sonuçları için flaş duyuru!

TUS sonuçları için duyurunun yapılmasını bekleyen uzman adayları için ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Soru iptali için açılan davanın ardından STS ve TUS sonuçları için erteleme kararı alındı. Peki, STS ve TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sonuçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İşte, ÖSYM'nin o açıklaması;

"27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-TUS Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testindeki 91. ve Klinik Tıp Bilimleri Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, 2017-TUS Sonbahar Dönemi ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına da (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) uygulanmasına,soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir."