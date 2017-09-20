Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>TUS sonuçları için flaş duyuru!

    TUS sonuçları için flaş duyuru!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:15

    TUS sonuçları için bugün içerisinde açıklama yapılmasını bekleyen doktorlar için ÖSYM'den flaş bir duyuru geldi. Sınavda bazı soruların iptalinin karar verilmesi ve bu sınavda yer alan uygulamaların STS için de etkili olması nedeniyle TUS sonuçlarının ertelendiği duyuruldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama ve detaylı bilgiler

    TUS sonuçları için duyurunun yapılmasını bekleyen uzman adayları için ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Soru iptali için açılan davanın ardından STS ve TUS sonuçları için erteleme kararı alındı. Peki, STS ve TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TUS sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sonuçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İşte, ÖSYM'nin o açıklaması;

    "27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-TUS Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testindeki 91. ve Klinik Tıp Bilimleri Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, 2017-TUS Sonbahar Dönemi ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına da (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) uygulanmasına,soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir."

     

    Etiketler: tus , tus sonuçları , sts sonuçları
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri