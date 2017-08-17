TUS sınav yerleri açıklandı… TUS giriş belgesi nasıl alınır?

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi, 27 Ağustos 2017 tarihinde uygulanacak olup adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSMY, TUS sınav yerlerinin öğrenilmesine ilişkin detayları resmi sayfasından duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekler.



2017 TUS Sonbahar Dönemi Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.



2017 TUS Sonbahar Dönemi Klinik Bilimleri Testi saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak

EK YERLEŞTİRMELER BAŞLADI

2017-TUS İlkbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“2017 TUS İlkbahar Dönemi: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) İlkbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri,17-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden yapılacak. Ek yerleştirme, 2017-TUS İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre gerçekleştirilecek.”