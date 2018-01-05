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    TUS, ÖSYM'de masaya yatırıldı

    AA
    05.01.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    ÖSYM'de düzenlenen toplantıda, TUS’un niteliğini artırma, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme ve özellikle soru iptal davaları nedeniyle geciken sonuç açıklama süreçlerini iyileştirmeye yönelik önlemler ele alındı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kurum olarak yaptıkları sınavların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

    Bu konuda kendi iç süreçlerini sürekli iyileştirdikleri gibi paydaşların da görüş ve önerilerine göre revizyonlar yaptıklarını anlatan Özer, "Bu bağlamda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS), Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri ile masaya yatırdık. Tüm süreç ve iyileştirme yapılacak alanlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu görüşmelerimiz diğer paydaşlarımızla da devam edecek" dedi.

    Özer, toplantıda, "TUS sınavlarında e-Sınav yapabilme imkânı, itiraz edilen sorular, soru iptal davaları, geciken sonuç açıklama süreçlerinin detaylı bir şekilde tartışıldığını ve alınabilecek önlemlerin de müzakere edildiğini" belirtti.

    Toplantıya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in yanı sıra başkan yardımcıları ve daire başkanları, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Dilsiz, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kenan Sağlam, Prof. Dr. Mustafa Paç, Prof. Dr. Doğan Ünal, Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Prof. Dr. Dilek Aslan, Prof. Dr. M. Emin Yılmaz, Prof. Dr. Çetin Erol, Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş, Uzm. Dr. Engin Uçar, Uzm. Dr. H. Alp Soysal katıldı.

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