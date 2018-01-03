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    Turuncu alarm verildi: Eyfel Kulesi kapatıldı

    AA-İHA
    03.01.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    Fransa'da etkili olan "Eleanor" kasırgası nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi. Kasırga nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken Eyfel Kulesi de ziyaretçilere kapatıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatı olumsuz etkileyen kasırgadan dolayı yaklaşık 200 bin eve elektrik ulaştırılamadığı belirtildi.

    Fransız basınındaki haberlere göre, olumsuz hava şartları sonucu Basel ve Strazburg havalimanları uçak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle Havalimanı'nda ise birçok seferde gecikmeler yaşandı.

    Paris'te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye ulaştığı kaydedilmişti.

    BİR KİŞİ ÖLDÜ

    Fransa’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine sebep olan Eleonor kasırgası ülke genelinde hayatı felç etti. Kasırga, ağaçların devrilmesine çatıların yıkılmasına neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken ağır 15 kişi de yaralandı.

    Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı.

    Öte yandan, İngiltere ve İrlanda'da da etkili olan kasırga ve şiddetli yağış nedeniyle 24 bin eve elektrik verilemezken, devrilen ağaçlar yolları kapattı.

    Fransa'da iki gün önce etkili "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti. 

     

    Etiketler: Eyfel
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