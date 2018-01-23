Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Turunç reçelleri burs oluyor

    Turunç reçelleri burs oluyor

    DHA
    23.01.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, cadde ve sokaklardaki ağaçlarda bulunan turunçlar, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi tarafından toplanıp, reçel yapılıyor. Bu reçellerin satışından elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak veriliyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor.

    Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi, 10 yıl önce derneğe gelir sağlamak için arayış içerisine girdi. Bu kapsamda, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırımlarda dikili olan belediyeye ait ağaçlardaki turunçlardan reçel yapıp, satma fikri ortaya çıktı. Bunun üzerine belediyeyle görüşülüp, gerekli izinler alındı.

    Dernek üyeleri tarafından ağaçlardan imece usulüyle toplanan turunçlar, dernek binasına getirilip; yıkanıp, kabukları soyulup, dilimleniyor. Ardından üzerleri rendelenen kabuklar ipe dizilip, şekerle kaynatılarak kazanlarda reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan reçeller kavanozlar doldurulup, derneğin Uğur Mumcu Parkı’ndaki satış yerinde 800 gramı 15 liradan satışa sunuluyor.

    Hazırlanan reçeller istek olması halinde Türkiye’nin dört yanına kargoyla da gönderiliyor. Reçellerin satışından elde edilen gelir 40 öğrenciye burs olarak dağıtılıyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Turunç Reçeli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri