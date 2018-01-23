Turunç reçelleri burs oluyor

Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi, 10 yıl önce derneğe gelir sağlamak için arayış içerisine girdi. Bu kapsamda, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırımlarda dikili olan belediyeye ait ağaçlardaki turunçlardan reçel yapıp, satma fikri ortaya çıktı. Bunun üzerine belediyeyle görüşülüp, gerekli izinler alındı.

Dernek üyeleri tarafından ağaçlardan imece usulüyle toplanan turunçlar, dernek binasına getirilip; yıkanıp, kabukları soyulup, dilimleniyor. Ardından üzerleri rendelenen kabuklar ipe dizilip, şekerle kaynatılarak kazanlarda reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan reçeller kavanozlar doldurulup, derneğin Uğur Mumcu Parkı’ndaki satış yerinde 800 gramı 15 liradan satışa sunuluyor.

Hazırlanan reçeller istek olması halinde Türkiye’nin dört yanına kargoyla da gönderiliyor. Reçellerin satışından elde edilen gelir 40 öğrenciye burs olarak dağıtılıyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor.