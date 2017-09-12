TÜRSAB’a rekabet soruşturması

Kurul, TÜRSAB’ın, hac ve umre seyahati düzenleyen acentelerin, tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştirakinden almayı zorunlu kılması, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet vermesi, Suudi Arabistan’daki taşıma/servis ve yemek hizmetlerinin de kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koşmaları sebebiyle kanunu ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, TÜRSAB, Turser-Tursav Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, Gulf Sigorta AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.