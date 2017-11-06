Turnuvanın geliri tıp öğrencilerine burs oldu

Tenisi sevdirmek ve tıp eğitimi alan üniversiteli öğrencilere burs sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Egeli Tenis Veteran Derneği’nin bu yıl 3’üncü kez düzenlediği Cumhuriyet’in Çocukları Tenis Turnuvası büyük mücadeleye sahne oldu. 19 ayrı yaş kategorisinde 300 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine destek olmak amacıyla raket salladı.

İki hafta süren turnuvada şampiyon olan sporcuların ödülleri Egeli Tenis Veteran Derneği’nde yapılan ödül töreniyle sporculara verildi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Egeli Tenis Veteran Derneği Başkanı Vefa Doğu, “Tenisi sevdirmek amacıyla çıktığımız yolda 4 yıl önce belediye başkanımız Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte bir turnuva düzenleme kararı aldık. Başkanımız turnuva masraflarını kendilerinin karşılayacağını ancak gelirin öğrencilere burs olarak verilmesini önerdi. Derneğimizin memnuniyetle karşıladığı bu öneri ile 4 yıldır diğer sponsorlarımızla birlikte onlarca çocuğumuza destek oluyoruz” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ise eğitimin gelişmesi ve öğrencilere destek olan her etkinliğe destek verdiklerini belirterek, “İzmir’deki uluslararası tenis turnuvasından sonra en büyük tenis organizasyonunu yapmamız doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılıç da turnuva sonucunda elde edilen gelirin fakültelerinin burs grubu için çok önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından sporculara ödülleri ve kupaları verildi.