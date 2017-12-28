Turnalar korunuyor

“Turnalar Hep Uçsun” projesiyle elde edilen veriler, Türkiye’nin biyoçeşitliliği doğası için büyük önem taşıyan turnaların korunmasına yardım ediyor. 2013’te Çukurova Deltası’nda başlatılan proje ile bugüne dek 21 bin kilometre yol kat edilerek yapılan gözlemlerde 10 bin civarında turna tespit edildi.



Proje kapsamında bölgede 30’u aşkın köy ziyaret edilerek 2 bin adet turna eğitim kitapçığı ilköğretim öğrencileriyle paylaşıldı. Turnalar Hep Uçsun ekibi, türün alandaki popülasyonu ve davranışlarının yanı sıra bu hayvanlara yönelik tehditleri de araştırıyor. Projeye destek veren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Projemiz, 4 yılda önemli veriler ve bilgilere ulaşmamızı sağlarken çevrede bu türün korunması için farkındalık yaratılmasına da olanak tanıdı.” dedi.



