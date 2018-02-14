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    Türküler yasta

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 22:07 | Son Güncelleme:

    Kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

    GEÇEN temmuzda geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Nuray Hafiftaş, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Ölüm haberini sanatçının doktoru Göksel Bahadır verdi. Bahadır yaptığı açıklamada, “Hastamız dün gece ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Bugün genel durumu iyice bozuldu. Tansiyonu düştü, tansiyonu toparlamaya çalıştık. Ama verilen tüm tedavilere rağmen tansiyonu yükselmedi. Kalp ve solunum yetmezliği geliştiği için hastamızı saat 12.56’da kaybettik” dedi. Acı haberi alan ünlü sanatçının dostları hastaneye koştular. Hastaneye gelenler arasında Müşerref Akay, Edip Akbayram ve Kubat da vardı. Nuray Hafiftaş bugün Teşvikiye Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan’ın Çıldır ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı. İstanbul Radyosu’nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi ardında 100’ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eser bıraktı.

    BAKANDAN TAZİYE MESAJI
    Kültür

    ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
    “Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.” m Deniz BOY

    Etiketler: Nuray Hafiftaş , gazetehaberleri , Türk halk müziği sanatçısı
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