Türküden şarkıya şahin uçurmak

Kendi güzel, sesi güzel Seher Dilovan, birkaç yıllık aradan sonra yeni albümünü çıkardı. ‘Seyyah’, bir yandan günümüz dinleyicisinin beklenti ve taleplerini karşılayacak, diğer yandan da ismi, türkülerin çok iyi yorumcularından birine çıkmış Dilovan’ın çok özlenmiş sesini ve türkülerini bekleyenlerin derdine çare olacak.

Standart bir albümden daha kısa (yalnızca yedi şarkı/türkü mevcut) olmasına rağmen, repertuvarın seçimi ve daha mühimi, bunların düzenlenme ve seslendirilmesindeki farklılık, her türden beklentiyi karşılama ihtimalini yükseltiyor.

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Türkü dünyasının emsalsiz isimlerinden Can Etili’nin (hem duruş hem de vokal biçimi olarak) izinden giden ve şartlar ne olursa olsun türküden vazgeçmeyen Dilovan, daha önce yaptığı albümlerinde de (düzenleme biçimi ya da form olarak) türküden başka alanlara kaymamış değildi. Ama her seferinde aslolan türkü olmuştur kendisi için. Bu sefer de öyle.

Ezgiler ve semahlar

İlk albümünü 90’ların ilk yıllarında çıkarmış ve o günden bugüne 10 küsur albüm yapmış bir sanatçı için böyle bir sebat ve direnç, neresinden bakılırsa bakılsın çok önemlidir. Artık pek fazla klasik halk (ya da Türk) müziği yapıl(a)mayan bir zamanda ise her şeyden daha önemlidir bu. Albümün iyi olup olmadığından bile daha önemli.

Ama albüm de iyi, hem de çok iyi. Dans/disko formunda bir türkü (‘Ay Oğlan’) ile açılmasına ve hemen arkasından gelen ikinci şarkıyla (‘Beni Ele Muhtaç Etme’) ağır biçimde Ebru Gündeş şarkılarının izini sürmesine rağmen; sonra gelen beş türküyle tavan yapıyor, dinleyeni bazen dağlara çıkarıyor, bazen de yaylalarda gezdiriyor.

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Dilovan’ın asıl işi, yeteneğini zengince sergileyebilme biçimi budur: Türkü. Dördü anonim, biri de beste (Zeynel Aba’nın ‘Deme Deme’si; ki kendisi, Ebru Gündeş’vari şarkının da bestecisi) türkülerin tamamı olağanüstü. Kiminde hüzün, kiminde naif mi naif bir keyif, kiminde ise yüksekçe bir coşku mevcut. Tam da Dilovan’dan beklenebilecek bir albüm ‘Seyyah’. Emeği geçenlerin elleri dert görmesin.



SEYYAH / SEHER DİLOVAN (5 üzerinden 4,5 yıldız)