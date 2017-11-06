Türksat, Global SatShow Fuarı'na katılıyor

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya uydu ve uzay piyasalarına yön veren 3. Global Satshow Fuarı, MÜSİAD'ın stratejik ortaklığında, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) ev sahipliğinde ve Türksat'ın desteğiyle 9-10 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Uydu sektöründeki yatırım planları ve sektörün geleceğinin ele alınacağı fuar kapsamında, Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat AŞ arasında sözleşme imza töreni düzenlenecek.



Öte yandan, Türksat tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Model Uydu Yarışması çerçevesinde düzenlenecek "Türksat Model Uydu Oturumu"nda, uydu alanında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımı yapılacak.



Uzay teknolojileri, yayıncılık, taşımacılık ve lojistik, petrol ve gaz, uydu endüstrisi ve operatörleri, askeri savunma, telekomünikasyon, IT/ICT sektörlerinin yer aldığı etkinliğe, 35'ten fazla ülkenin katılması ve 5 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.