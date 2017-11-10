Türksat 6A’nın yapımına başlandı

3.Global Satshow fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türksat 6A Milli Uydu oturumunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, ASELSAN Uzay Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat konuşmalarıyla yer aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TÜRKSAT 6A'nın montajının başladığını belirterek, "Türksat 6A ile Türkiye ilk defa kendi uydusunu yapacak. Uydunun tasarım ve inşa çalışmaları paneller, ısıtma-soğutma sistemleri, enerji sistemleri, kendini konumlandırma sistemleri gibi pek çok alanda devam ederken, Ankara’da bulunan test merkezimizde birçok montaj ve test çalışması yapıyoruz. Bu merkez Avrupa’daki 4 merkezden biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca Türksat 6A’nın yanında TAI’nin kendi imkanlarıyla ihracata dönük olarak yapacağı Small-GEO dediğimiz 1 ile 2 ton kütle aralığında uydu versiyonlarına başladık” dedi.

Türksat 6A uydusunun yüzde 41’i tamamlandı



TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın çalışmalarına ilişkin, “Projenin 2014’te onaylanan bütçesi 546 milyon lira idi. Bugün projenin 187 milyon lirası kullanılmış vaziyette. 6A’nın 2020 yılının Aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor. Takvime göre proje süresi 72 ay, yani 6 yıl. Bu süre uzun gelebilir fakat yurt dışındaki örneklere baktığınızda, bir de tamamen yerli imkanlarla bir uydunun geliştirildiği de göz önüne alınırsa bu süre normal. Türksat 6A uydusu için toplam tamamlanma seviyemiz yüzdemiz 41 gibi bir aşamada. Türksat 6A’nın 2020 yılının aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor” şeklinde konuştu.

Panelin yöneticiliğini yapan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen uydu yapımının özgün bir programla yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Uydu evet bir güç ama kontrolsüz güç, güç değildir. O yüzden uydunun ömrünü içindeki yakıt belirliyor sanılsa da onu yeryüzünden yönetenin uzmanlığı burada oldukça belirleyicidir” ifadelerini kulandı.

ASELSAN Uzay Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun ise üretilen her bir ekipmandan 5 tane de testler için üretim yaptıklarını belirterek, çok yönlü ve geniş programlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, şirketlerinin yerli uydunun yer ile olan tüm iletişimini sağlayacak iletişim sistemlerini ve parçalarını tasarladıklarını söyledi. “Şu anda bizler uzaya parça üretmeyi öğreniyoruz. Uyduda nihai uçuş aşamasına gelene kadar birçok test yapılıyor. İnşallah yıllar içinde uydunun birçok alanında kendimizi geliştirmiş olacağız” dedi.

CEO Summit’de uydu devlerinin CEO’ları bir arada



3.Global Satshow, dünya uydu ve uzay ekosistemine yön veren Thuraya, Es'Hailsat, Türksat ve Hellas-Sat gibi dev şirketlerin CEO’larının katıldığı “CEO Summit” etkinliğini düzenliyor. Haliç Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleşecek CEO Zirvesi’nde bu yıl yıkıcı eğilimler ve en önemli piyasa sorunları ele alınacak. Liderler başarılı bir gelecek için bugünün yıkıcı pazarından kurtulmak üzere bir yol haritası oluşturacak. Sektörde en büyük farkı yaratan şirketleri, kişilikleri tanımak ve kutlamak için SIL Awards olarak bilinen “Uydu Endüstrisi Lider Ödülleri” verilecek.