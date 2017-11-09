Türksat 5A ve 5B uyduları için imzalar atıldı

Dünyanın en etkili iş geliştirme platformu olma hedefiyle uluslararası katılımcıların buluşma noktası haline gelen 3. Global Satshow, 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde iki gün boyunca uydu ve uzay sektörünün geleceğini şekillendiren firmalar, teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri ağırlıyor.

MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, Türksat, Es’hailSat, Mitsubishi Electric, İntelsat, Arris, dünyanın en büyük uydu ekosistemi derneği GVF, dünyanın en geniş profesyonel ağ yapılanması SSPI ve RG destekleriyle Medyacity organizatörlüğünde kapılarını açan 3. Global Satshow başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül’ün konuşmalarıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Türksat ve Airbus Defence and Space arasında Türksat-5A ve Türksat-5B uydularının yapım anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, Airbus Defence and Space CEO’su Nicolas Chamussy ve Airbus Defence and Space UK Yönetim Direktörü Colin Paynter yer aldı. İmza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek; “Haberleşme uydularımızdan Türksat-5A 2020 yılında, Türksat-5B ise 2021 yılı içerisinde hizmete girecek. Bu kapsamda dünyanın önde gelen firmalarından Airbus D&S ile söz konusu uydularımızın üretimine ilişkin sözleşmeyi bugün imzaladık. Türkiye uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri konumunda ve aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Son dönemde uydu ekosistemi yerleşimi ve milli uydu ekosistemi geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bağlamda uzay teknolojileri alanında milli üretim noktasında çok önemli bir mesafe kat ettik.” dedi.





Türksat-5A ve Türksat-5B uyduları en yüksek yerlilik oranı ile tamamlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'de havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, TBMM'de ilgili komisyondan geçtiğini hatırlattı.

Yasal altyapının yakın zamanda tamamlanacağını bildiren Arslan, "Uzay Ajansı’nın kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımız çok daha ileriye taşınacak. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Japonya'ya ait Kibo Modülü'nde milli ürünlerimizin deney sürecini başlattık. Amacımız 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A'nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak. Ayrıca uydu projelerinde kullanılmak üzere Uydu İtki Motoru ve İtki Sistemi'nin milli imkanlar ile geliştirilebilmesi için projemizin de fizibilite çalışmalarını tamamladık " dedi.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından üçüncü havalimanı, Kahramankazan ve Nene Hatun gemisine canlı bağlanarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri bir araya getirecek 3.Global SatShow’da, "yayın trendleri, çok ekranlı dönemin etkinleştirilmesi, 5G ve spektrum paylaşımı, akıllı yaşam, Iot ve M2M, yer efekt gelişmeleri, geleceğe ışınlanmak, uzay iş ekonomisi, smallsats, uzaydaki yenilik, HTS'yi etkinleştirme, hareketlilik eğilimleri, bağlı taşımacılık, yer gözlem ve uzaktan algılama, insan becerileri sermayesi, gelecek uzay nesilleri, fiyatlandırma eğilimleri, yeni pazarlar” konuları tartışılacak.