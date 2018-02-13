TÜRKPATENT ücret tarifesinde değişiklik

TÜRKPATENT'in "Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TÜRKPATENT'in Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin Kuruma ödenmesi gereken tutarlarda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT ücret tablosu dikkate alınacak. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretler KDV dahil olarak hesaplanacak.

Tebliğ değişikliği 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.