Türkolojinin önde gelen ismi Prof. Tezcan yaşamını yitirdi

Almanya’dan Türkiye’ye dönmekte olan, Türkoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan, bugün uçakta geçirdiği kalp krizi sonrasında Kurtköy Ersoy Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Tezcan kimdir?

3 Aralık 1942, Mersin doğumlu Semih Tezcan, 1960-1964 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim görmüştü. Türkiye’de Prof. Saadet Çagatay’ın öğrencisi olan Tezcan, 1964’te gittiği Almanya’da Annemarie von Gabain, Gerhard Doerfer gibi önemli isimlerle çalıştı.

Tezcan, pek çok kez Doğu Berlin'e giderek Alman Bilimler Akademisindeki (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin) Turfan Koleksiyonunda bulunan Eski Uygur yazmaları üzerinde araştırmalar yaptı. Turfan Koleksiyonunda bulunan Eski Uygurca bir yazma üzerine yaptığı doktora çalışmasıyla 1970 yılında doktor unvanını kazandı. Ancak Doğu Berlin'e yaptığı bu bilimsel amaçlı ziyaretler, Türkiye’de başına bela olacaktı: 1971 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmak üzere Ankara Üniversitesine yaptığı başvurular son aşamaya gelindiğinde çeşitli yollardan engellendi. Engelleme gerekçelerinden biri de Doğu Berlin'e yapmış olduğu seyahatlerdi. Siyasi iktidarın değişmesiyle, 1974 yılındaki üçüncü başvurusunda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine asistan olarak atanabilen Tezcan 1976’da Eski Uygurca üzerine yaptığı çalışmasıyla doçent unvanını kazandı.

12 Eylül darbesi sonrası profesörlük başvurusu engellenen, sonrasında da sürgüne gönderilen Tezcan,

1984 yılında, Türkiye’den ayrılarak Almanya'da Otto-Friedrich Üniversitesinde yeni kurulan Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Kürsüsünde çalışmaya başladı.

Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülüne layık görülmüştür.