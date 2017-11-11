Türkmenlerden Kerkük’te özerklik için kampanya

Rudaw’ın haberine göre eski Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, kentteki sandalye dağılımının eşitlik temeli üzerine kurulması gerektiğini kaydetti. Kazancı, “Özerk yönetimden söz ederken, Kerkük’teki yetki ve sandalyelerin eşit şekilde dağılımını kastediyoruz. Kürtler için yüzde 32, Türkmenler için yüzde 32, Araplar için yüzde 32, Kildani ve Asuriler içinde yüzde 4 olması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda Irak Parlamentosu’nda imza toplandı” dedi. Kerkük 16 Ekim’de Irak güçleri tarafından Peşmerge’den alınmıştı.