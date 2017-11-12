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    Türkmenistan Cumhurbaşkanı bisiklete binip basket attı!

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Bir ülkenin otokratik eğilimleriyle eleştirilen lideri, imajını nasıl değiştirebilir? Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbangül Berdimuhammedov için yanıt basit: Bisiklete binerken aynı anda basketbol oynadığın görüntüleri devlet televizyonunda yayınlat.

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı bisiklete binip basket attı

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre Berdimuhammedov "dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini" yönetiyor. Gücünü tüm dünyaya haykırmak için farklı silahlarla poz verdiği görüntüleri devlet televizyonuna yansıyan Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Arnold Schwarzenegger'in oynadığı ünlü film serisinden esinlenerek kendisine "Türkmenatör" adını takmıştı.

    Çarşamba günü Facebook'tan paylaştığı videoda Berdimuhammedov kamuoyundaki imajını yumuşatmak adına yeni bir taktik kullandı. Bir spor salonunda çekilen görüntülerde 60 yaşındaki Berdimuhammedov'un bisiklete binerken bir yandan da elindeki topuyla basket atmaya çalıştığı görülüyor.

    Ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri de, videoda önemli rol oynuyor. Türkmen lideri taklit eden yetkililer, bisiklet üstünde olmadan basket atıyor ancak top yine de potadan geçemiyor. Berdimuhammedov daha sonra diğer yetkililere ağırlık kaldırmayı öğretirken görülüyor.

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı bisiklete binip basket attı

    SADDAM HÜSEYİN VE KİM JONG-UN BENZETMESİ

    Eski dişçi Berdimuhammedov'un hayatın içinden ve de güçlü bir lider imajı verdiği video, Facebook'ta şu ana dek 20 binden fazla izlendi.

    Kullanıcılar onu Kore lideri Kim Jong-un ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le karşılaştırdı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerle dalga geçerken, bazıları onu övdü. Bir kullanıcı "Kendisi cumhurbaşkanı değil de peri masalında sanki. Saddam Hüseyin'in Fırat nehrini yüzerek geçtiği, altın kaplama tüfeğiyle ortalıkta gezdiği görüntüleri hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise, "Yeni bir spor icat edildi" diye yazdı. Eski bir dişçinin üst düzey yetkililere ders veriyor olmasını övenler de vardı.

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı bisiklete binip basket attı

    Etiketler: son dakika , haberler
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