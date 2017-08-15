Türkmen lider Hürriyet’e konuştu: ‘Barzani son ana kadar çıtayı yükseltecektir’

BAĞDAT’A KÜRT HEYETİ: Salihi Hürriyet’e yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası çevrelerden gelen tepkilere rağmen Barzani’nin referandumda ısrar etmesinin “taktiksel boyutu” olduğunu da söyledi. Referandum konusunu görüşmek için IKBY ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) yetkililerinden oluşan bir heyetin dün Bağdat’a gittiğini belirten Salihi, “Bu heyetin Bağdat yönetimiyle ciddi bir pazarlık yapacağını düşünüyoruz. Barzani, Kürt bölgesindeki devlet memurlarının maaşlarının düzenli şekilde ödenmesi, şimdiye kadar gecikmiş maaşların toptan verilmesi ve petrol satışı konusunda önüne hiçbir engel çıkarılmaması karşılığında referandumdan vazgeçebileceği mesajını Bağdat’a verebilir. Aynı şekilde ABD’den de topraklarının güvenliği için çok daha uzun vadede güvence talep edebilir” dedi.

BÖLGE CİDDİ ISINIR: Referandumun yapılması durumunda bölgenin çatışmalara varacak kadar ciddi şekilde ısınabileceği uyarısını yapan Salihi, Türkmenler olarak hem Bağdat yönetimi, hem de ABD ve BM temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kerkük gibi Türkmenlere ait bölgeler üzerinden kimsenin kendileriyle pazarlık yapmamasını isteyen Salihi, “Bunu açıkça hem Bağdat yönetimine, hem de Erbil’e ilettik” dedi. Kerkük’ün bir Türkmen kenti olduğunu yineleyen Salihi, “Kerkük son derece hassas bir konu. Eğer referandum yapılır ve bu Kerkük’ü de kapsar ise olaylar nereye varır düşünmek bile istemem” vurgusu yaptı.