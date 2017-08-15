Türkmen kentine bombardıman başladı

IRAK Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Telafer’e koalisyon güçlerince hava saldırısı düzenlendiğini ancak “büyük Telafer operasyonu” için Başbakan Haydar el-İbadi’den talimat beklendiğini duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma operasyonu henüz başlamadı. Büyük operasyon için Başbakan Haydar el-İbadi’den gelecek talimatı bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Telafer kentindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerinin koalisyon uçaklarının hava saldırılarıyla vurulduğu doğrulandı. Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16’ların, önceki gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini belirtmişti. Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de DEAŞ’a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu söylemişti.

ABD DE KATILACAK İDDİASI

ABD’li askeri danışmanların da katılacağı iddia edilen Telafer operasyonuna, Irak ordusu, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi militanlarıyla federal polis güçlerinin katılacağı belirtiliyor. Irak Başbakanı İbadi ve bazı askeri yetkililer, bir süre önce Telafer operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Musul’un 63 km batısında yer alan Telafer’i DEAŞ, 16 Haziran 2014’te ele geçirmişti.