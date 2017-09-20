‘Türklerin sadakatini sorgulamayın’

SPD, Yeşiller, FDP ve Sol Partili milletvekili adayları, Hessen Eyaleti’nde okullarda türkçenin ikinci yabancı dil olarak okutulması kampanyasına destek vereceklerini beyan ederken, CDU’lu Zimmer, öncelikle bu girişimin uyumu destekleyip desteklemediğini araştırmak istediğini kaydetti. İyi eğitim için en önemli şartın iyi almancayı olduğunu savunan Zimmer, şöyle dedi:

“Toplumda paylaşım lise diplomasıyla başlamıyor. Eğitim sisteminin bütün imkanlarını iyi kullanmak gerek. Eğitim sisteminin değiştirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Mülteciler için hızlı meslek eğitimi veremeyiz. Üniversitelerde harçların kaldırılmak istenmesi de çok yanlış. Mühendisin diplomasını para ödemeden alabileceğini, ustalık diplomasına 20-30 bin euro ödeyen kişiye nasıl açıklayacaksınız?”

Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı da belirten Zimmer, ancak Türkiye’deki siyasi tartışmaların Almanya’ya taşınmasını istemediklerini de belirtti.





SADAKATİ SORGULAMAYIN

Eğitimin ücretsiz olmasını istediklerini kaydeden SPD’li Nissen, mülteci kadınlar için yeni programlar başlatılmasını olumlu bulduklarını dile getirdi.

Yeşiller adayı Nouripour, hiçbir çocuğun diplomasız okuldan mezun olmasını istemediklerini, iş başvuruları için anonim dilekçe imkanının tanınmasını, göçmenler üzerine konuşmak yerine diyalogun seçilmesi gerektiğini belirtti. Almanya’da yaşayan ABD vatandaşlarının Donald Trump’a oy verdikleri için Almanya’ya sadakatinin sorgulanmadığını kaydeden Nouripour, bunun Türklere de yapılamayacağını söyledi.

FIRSATÇILIK YAPILIYOR

İyi eğitimin fırsat eşitliği için anahtar olduğunu savunan FDP’li Schreiner, son teknoloji ile güçlendirilecek okullara başta öğretmen alımı ve yatırım olmak üzere daha çok söz hakkı tanınmasını istedi.

Sol Partili Christann işverenlerin mültecilerin gelmesini fırsat bilerek asgari ücret uygulamasını askıya almayı talep ettiklerini söyledi. Mültecilerin kamplar yerine halkın arasında olmalarını talep eden Christiann, mülteci çocukların da ilk günden itibaren okula alınmalarını istedi.