Türklerin ne kadar Almanya’yı vatan görüyor

BAKAN Gabriel, SPD’nin son yıllarda partiye yıllarca destek veren klasik seçmenlerinden uzaklaştığını söyledi.

“Çevre ve iklim korunması bizim için sanayi alanındaki işyerlerinin korunmasından, kişilere özel verilerin korunması iç güvenlikten daha önemliydi” diyerek, Alman sosyal demokratların yeniden toplumun her kesimini yakından ilgilendiren klasik alanlara ağırlık vermelerinin şart olduğunun da altını çizdi.

“Klasik seçmenlere olan mesafeyi daraltmalıyız” dedi.

Almanya’da aşırı sağın ve sağ popülistlerın güçlenmesinden demokrat her birey gibi haklı olarak tedirginlik duyan Sigmar Gabriel, “SPD, sağ popülizme karşı yeni yanıtlar bulmak zorunda” dedi.

Bu bağlamda sosyal demokratlara “Muhafazakarlara ve sağcılara bırakmamak için ‘heimat’ ve ‘leitkultur’ konularında açık bir tartışma sürdürmeliyiz” çağrısında bulundu.

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Evet, Almanya’da leitkultur (öncü kültür) tartışmaları hiç de yeni bir şey değildir.

öncü kültür tartışmalarını Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) o dönemdeki Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, göçmenler ve sığınmacılar bağlamında gündeme getirmişti.

Çok tartışıldı.

Farklı kesimler tarafından eleştirildi de.

İşte bu yüzden SPD’nin eski bir liderinin bunu yeniden gündeme getirmesini anlamakta güçlük çekiyorum.

Vatana gelince…

Vatan insanların doğduğu yerdir.

Vatan insanların büyüdüğü yerdir.

Ama aynı zamanda yaşanılan yer de vatandır.

Tabii böyle bir değerle aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin oy avcılığı yapmalarına kesinlikle göz yumulmamalıdır.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı yapmalarına da.

Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin de bu ülkeyi vatan edindikleri tartışmasız kabul edilmelidir.

Nitekim yapılan kamuoyu yoklamaları da zaten bunu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

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Türk kökenli Umut Karakaş’ın yöneticiliğini yaptığı DATA 4 U’nun son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da yaşayan Türk kökenlilerin yüzde 46’sı “Almanya vatanım” diyor.

Yüzde 31’i de “Almanya kısmen vatanım” diyor.

Başka bir deyişle bu insanların yüzde 77’si Almanya’yı vatan olarak görüyor.

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Türk kökenlilerin Almanya ile bütünleşmelerinin daha belirgin ögeleri de var.

Başbakan Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı CDU güdümlü Konrad Adenauer Vakfı adına 2002 yılında yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Irak ve Libya gibi bir İslam ülkesinin Almanya’ya savaş açması halinde, Türk kökenlilerin yüzde 48’i “Almanya’yı savunuruz” yanıtı vermiştir.

Alman vatandaşı Türk kökenliler arasında bu oran yüzde 50’yi geçmiştir.

Batı Almanlar arasında bu oran yüzde 73’ü bulurken, Doğu Almanların sadece yüzde 42’si “Almanya’yı savunuruz” demiştir.

İşte bu veriler, Almanya’da yaşayan Türk kökenli insanların Almanya ile ne denli bütünleştiğini çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bizce “vatan” tartışmaları yerine Türk kökenlilerin ve diğer göçmen kökenlilerin artık buralı oldukları, o kafasız aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin her ne kadar olmasa da beyinlerinin içine iyice yerleştirilmelidir.

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Yeni bir heimat ve leitkultur tartışmasını politik gündeme taşımak, ilk etapta aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin işine yarayacaktır.

İşte bu yüzden benzer tartışmalar gündemden uzak tutulmalı.