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    Türklerden oy istemek için nedenlerimiz var

    Halil HOŞSÖZ / GIESSEN
    18 Ağustos 2017 - 11:29Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 11:29

    Türk Alman Sağlık Vakfı’nın düzenlediği toplantıya katılan Başbakanlık Devlet Bakanı CDU’lu Prof. Dr. Helge Braun, partisinin uyum politikalarını ve güncel siyasi gelişmeler hakkındaki görüşlerini anlattı. Bakan, bir dinleyicinin “Türkiye kökenli seçmenler CDU’ya neden oy versin?” sorusuna da yanıt verdi.

    PROF. Dr. Yaşar Bilgin’in başkanı olduğu Türk Alman Sağlık Vakfı’nın Almanya’nın Giessen kentinde düzenlediği toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve işadamlarının yanı sıra Başbakanlık Devlet Bakanı CDU’lu Prof. Dr. Helge Braun da katıldı. Bakan Braun, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde, partisinin uyum politikalarını, ekonomi, eğitim ve aile politikaları hakkında görüşlerini açıkladı.
    Çifte vatandaşlığa olumlu bakmadığını, opsiyon modelinin daha uygun olduğunu belirten Bakan Braun, ancak mevcut sistemin de hemen değiştirilmeyeceğini, bunun ileride söz konusu olabileceğini belirtti.

    ‘CDU HALK PARTİSİDİR’
    Popülist partilerin, sloganlarla halktan oy istediğini, ancak ülke yönetmenin önemli sorumlulukları olduğunu belirten Bakan Braun, partisini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
    “CDU bir halk partisidir. ABD ile ilişkiler, Suriye sorunu, Türkiye, Rusya, AB ilişkileri, İngiltere’nin AB’den ayrılması, işsizlikle mücadele, sosyal sigorta sistemi, emeklilik kasası, ekonomik istikrar, otomotiv endüstrisindeki sorunlar gibi konularda politikalar geliştirmeliyiz. İç güvenlik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası terörizm ve organize suçlara karşı tedbir almak zorundayız. Ancak yasa çıkarırken, her şeyin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tedbirler alınırken, insan haklarını yaralama konusunda endişeler olabiliyor.”

    Türklerden oy istemek için nedenlerimiz var

    İLİŞKİLER NASIL DÜZELİR?
    Braun, bir dinleyiciden gelen “Türkiye kökenli seçmenler CDU’ya neden oy versin?” sorusuna da, “İç güvenliğe verdiği önem, göç politikası, ekonomik istikrar ve aile politikaları yani genç ailelere verdiği destek, CDU’ya oy vermek için önemli gerekçeler” yanıtını verdi.
    Bakan, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda da, Başbakan Merkel’in iç politikada alacağı tepkiye karşı gösterdiği cesareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da göstermesi halinde, ilişkilerin düzelebileceğini ifade etti.
    Bu arada Giessen seçim bölgesinden doğrudan aday olarak milletvekili seçilen Prof. Dr. Helge Braun, 24 Eylül seçimlerinde de yine aynı bölgeden ve doğrudan aday gösterildi.

     Türklerden oy istemek için nedenlerimiz var

    Türkler Almanya’nın bir parçası oldu
    Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, göçmenlerin gerek iş dünyasında gerek sosyal alanlardaki katılımlarıyla artık Almanya’nın bir parçası olduğunu vurguladı. 

    Etiketler: ALMANYA , CDU , Yaşar Bilgin , Helge Braun , seçim , TÜRKLER , OY
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