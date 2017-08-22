‘Türkler, Yunanistan’da iyi harcıyor’

TSİLİDİS, Yunanistan’ın 2017’de geçen yıllara oranla daha fazla Türk tatilci çektiğini, Türkiye’den bu yıl 1.5 milyon turist gelmesini beklediklerini, geçen yıl bu rakamın 1 milyon 300 bin civarında olduğunu bildirdi. Tsilidis, kapıda vize uygulamasının bulunduğu Doğu Ege adalarının Türk tatilcilerin gözdesi olduğunu belirterek, “Ama bu yıl sadece o adalar değil, Mikonos ve Santorini gibi ünlü adaların da çok sayıda Türk turist tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bundan memnunuz. Çünkü gerçekten iyi para harcıyorlar” dedi.

Yunanistan’ın Schengen bölgesinde bulunduğunu, bunun da Türk turist sayısının düşük kalmasına yol açtığını belirten Tsilidis, “Teorik olarak, eğer Yunanistan vizesiz bir şekilde Türk turistleri alırsa veya Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanı sağlanırsa Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısının 8.5 milyonu bulacağını düşünüyorum” diye konuştu.