Türkler yazdı Türkler oynadı Türkler çekti

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Türk tiyatro okulu Star Akademi sahiplerinden ve filmin yapımcısı Ali Ekber Yıldız, Almanya’da ilk kez, bu ülkede yaşayan ve eğitim gören Türkiye kökenli öğrencilerin rol aldığı filmde, yine Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin hayatını ekrana taşıdıklarını söyledi. Yıldız, ‘Muhteşem Erkeği Bekleyen Kadınlar Kulübü’ adlı filmle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

“Bu film, Almanya’da eğitim gören ve bu ülkede yaşayan Türk kökenli öğrenciler ile çekilmiş ilk Türk sinema filmi oldu. Film, Star Akademi imkanları ile çekilmiş bir filmdir. Senaryosundan, teknik ekibine kadar tüm her şey kendi imkanlarımız ile sağlandı. Bu da bu alanda ilk Türk yapımı bir sinema filmi olacak. Almanya’da elbette ki Türk kökenli yönetmenler ve oyuncular da var. Ancak, bir Türk kökenli tiyatro okulundan tamamı Türk olan bu sinema film projesi ilk. Bu proje ile gençlerin sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak topluma kazandırılması noktasında da önemli rol oynuyor. Star Akademi’nin hedeflerinden birine ulaşmış olduk. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Ali Ekber Yıldız

ÖZDAL: BANA BÜYÜK KEYİF VERDİ

Oyuncu ve yönetmen Kadir Özdal da, “Almanya’da, tamamı bu ülkedeki teknik imkan ve oyuncular tarafından çekilmiş ilk Türk sinema filminin yönetmeni olmak bana büyük keyif verdi. Türkiye’de filmlerde oynamış biri olarak, ben de burada yeni bir tecrübe ediniyorum. Star Akademi’de, tiyatro dersleri veriliyor, ben de bu hocalardan birisiyim. Gayet özveri ile bir ekip çalışmasıyla iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

AYDIN: İZLEYENLER KENDİNİ BULACAK

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda filmde rol alan Metin Aydın ise kendi imkanları ile çektikleri Türk sinema filminin bu alanda güzel bir örnek teşkil edeceğini ifade ederek, ileride Türkiye’nin tanıtımı için de film çekmek istediklerini belirtti. Aydın, “Çekimler çok iyi geçti. Proje çok iyiydi. Almanya’da olan olaylar, ilk defa burada yaşayan insanların hikayelerini koyduk. Bu sinema filmini izleyenler, kendisini bu filmde bulacak. Senaryo ve çekimler çok güzel geçti. Böyle projeleri sık sık yapmak gerekiyor. Türkiye’de, Almanya’da yaşayan Türkleri daha iyi tanıtmak gerekiyor. Bu projenin örnek olacağına inanıyorum“ diye konuştu.