Türkler seçime bu kez soğuk bakıyor

MÜLTECİ krizi nedeniyle siyasette değişim rüzgarları esiyordu. Daha bu yılın başlarında Başbakan Angela Merkel’in koltuğu sallantıda gözüküyordu. Sosyal Demokrat (SPD) başbakan adayı Martin Schulz bu değişim rüzgarını arkasına almış gibiydi. Bu rüzgarın etkisiyle “Başbakan olmak istiyorum” dedi. Ama rüzgar çok kısa sürdü. Daha atağa geçmeden dindi. Başbakan Merkel derin nefes aldı. Gayet sakin Alplerin İtalya’daki kolu Dolomitler’de tatilini geçiren Merkel, üç haftalık bir yaz tatilinden sonra bugün Berlin’de işinin başına döndü. Seçim afişleri de daha cumartesi günü asıldı.

Seçime sadece altı hafta kalmış olmasına rağmen halen bir seçim havası esmiyor. Almanya’da seçimler giderek ilgi kaybediyor. Seçmenler son iki hafta içinde karar veriyor. Anketler çok açık Başbakan Merkel’in kazanacağını gösteriyor.

BERABERLİK ÇIKAR MI?

Son ankete göre SPD oylarını bir puan artırdı. Oyları yüzde 23’te seyrediyor. Tarihinin en kötü oy oranı bu. Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) oyları ise yüzde 40. SPD bir puanı Hür Demokratlardan (FDP) almış görünüyor. FDP bir puan kaybederek, yüzde 7’ye düşmüş. Bu sonuca göre ufukta Hıristiyan Demokratlarla FDP arasında bir koalisyon görünmüyor. Çünkü toplam oyları yüzde 47. Geri kalan tüm partilerin toplam oyları da yüzde 47. Yeşiller, Sol Parti ve mülteci karşıtı AfD’nin oyları yüzde 8. Bu durumda hükümeti yine Başbakan Merkel kuracak. Merkel’in iki seçeneği var. Ya SPD ile büyük koalisyona devam ya da Yeşiller’le yeni bir hükümet.

MALZEME YAPARLAR MI?

Almanya’da 1 milyon 369 bin civarında Türkiye kökenli Alman vatandaşı yaşıyor ve bunların yaklaşık bir milyonu seçmen. Önemli bir sayı. Ama Türkiye’yle Almanya arasındaki siyasi gerginlik ve tartışmalar Türkiye kökenli seçmeni çok olumsuz etkilemiş bulunuyor. Türk kökenli seçmenler yerleşik siyasi partilerden düş kırıklığına uğramış ve siyasetten soğumuş durumda. Kamuoyu araştırmacıları Türk kökenli seçmenlerin bu sefer sandığa uzak duracağı görüşünde. Çünkü yerleşik siyasi partilerin kendilerini yeterince anlamadığını düşünüyorlar. SPD ve Yeşiller’in bir önceki seçimlere göre oy kaybını da bununla açıklamak mümkün. 2013 seçimlerinde SPD yüzde 25.7, Yeşiller yüzde 8.4 oy almıştı. SPD ve Yeşiller seçim kampanyasında Türkiye’yi malzeme yapmaları halinde Türk kökenli seçmenleri kendilerinden çok daha uzaklaştıracak.