Türkler Katar'a çıkarma yaptı: Çılgın teklif

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği, Medya City tarafından organize edilen ve 112 Türk firmasının katıldığı “2. Expo Turkey by Qatar”, Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün kapılarını açtı. Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen fuarda hem Türkiye hem de Katar’da yapılacak işbirlikleri için önemli adımlar atıldı. Bu adımlardan en dikkat çekeni ise Emlak Konut ile Katarlı yatırımcılar arasında gerçekleşti. Çılgın proje olarak anılan Kanal İstanbul’a komşu gayrimenkul yatırımları için ortaklık planları masaya yatırıldı. Güzergâhı açıklanan ve bu yıl başlanacağı duyurulan proje Katarlı yatırımcıların da ilgi odağındaydı. Hürriyet’in duyurduğu gibi TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO’nun İstanbul Küçükçekmece Sazlıdere Durusu olarak açıklanan proje güzergâhında 4.6 milyon metrekare arsa stoku var. Bu arsalarda 23 bin konut planlanıyor.

MÜSİAD’ın davetlisi olarak katıldığımız fuarda bir araya geldiğimiz Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Katarlı yatırımcılara bu arsalarla ilgili bir sunum yaptıklarını belirtti. Yetim, “Görüştüğümüz şirket Katar’ın Emlak Konut’u gibi. Onları Türkiye’ye davet ettik. Eğer isterlerse bu arsalarda hasılat paylaşımı modeliyle ortak projeler yapabiliriz. Hem proje hem Emlak Konut onları heyecanladırdı” dedi. Yetim, Kanal İstanbul hattında 3 milyon 600 bin metrekaresi 3. Havalimanı’na komşu, diğerleri Halkalı, Hoşdere ve Başakşehir’de yaklaşık 4.6 milyon metrekare arsaları olduğunu ekledi. Yetim, fuarda 10 milyar lira değere sahip gayrimenkul projelerini de tanıttıklarını kaydetti. Emlak Konut’un ortak proje için görüştüğü bu şirketin Katar devletine ait Qatari Diar olduğu öğrenildi. Bu şirket, İstanbul Ataköy sahildeki Sea Pearl projesinin de ortakları arasında yer alıyor. Katar’da Türk şirketlerine pozitif ayrımcılık yapılacağına ve öncelik tanınacağına da değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın daha da yukarılara çıkacağını vurguladı.

Tüfenkci, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için Türk şirketlerin herhangi bir proje üstlenip üstlenmeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten Doğuş, TAV, Tekfen gibi firmalarımız görüşüyorlar ve önemli projeler gerçekleştiriyor. Türk firmaları yaklaşık 14.5 milyar dolarlık proje gerçekleştiriyorlar.” MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türk ve Katarlı iş adamlarına yatırımları artırmaları çağrısında bulundu. Katar’ın 21 milyar dolar yatırım ile Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını söyleyen Kaan dış ticaret hacmi 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, “Katar’ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık. Sadece 1-2 alanda değil en az 6-7 sektörde ilerleyeceğiz. Ayrıca Türk şirketlerine ayrıcalık tanıyoruz” diye konuştu.

KANAL’A KOMŞU 500 DÖNÜM ARSA

KÖRFEZLİ yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgili olduklarını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Geçen yıl da fuara katılmıştık ve bir projeden yaklaşık 50’ye yakın daire satışı yapmıştık. Bu yıl da verimli geçmesini bekliyoruz” dedi. Güzergâhı açıklanan Kanal İstanbul için de değerlendirme yapan Çetinsaya, “Bizim de o bölgede yatırımlarımız var. Artaş İnşaat’ın yanı sıra Emlak Pazarlama ile kurulmuş Öztaş ve Biocity gibi şirketlerimizin yaklaşık 400-500 dönüme yakın Kanal İstanbul’a komşu Resneli’de arazilerimiz var. Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendireceğiz” dedi.

YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, yabancıya satışların 5 milyar dolar mertebesine sıkıştığını, tekrar bir atılım daha yapılması gerektiğini dile getirdi. Sektörün diğer dernekleri İNDER ve KONUTDER ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Yetgin, “Artık müktesep hak (kazanılmış haklar) konusunun yasal bir düzenleme ile açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Planların yarı yolda değişmesi yabancı için dezavantaj” dedi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım ise Halk GYO İle birlikte İzmir’de hayata geçirdikleri 1.6 milyarlık projeyi önce Katar’da görücüye çıkardıklarını ve ön talep topladıklarını söyledi. 2017’de yabancılara 20 bin civarında konut satıldığını, bunların yaklaşık yarısının Körfez ülkelerine satıldığını belirten Durbakayım, Katar’ın bu ülkeler arasından ciddi pay aldığını ve Türkiye’ye önemli yatırım yaptığını dile getirdi.

‘EXPO TURKEY BY QATAR’ NOTLARI

- Fuarın ilk gününde 1600’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirildi.

- Bu görüşmelerde 60 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı.





- Fuarda başta gayrimenkul olmak üzere mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı gözlendi.

- Fuara Emlak Konut GYO, Çaykur, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi şirketler başta olmak üzere toplamda 112 Türk şirketi katıldı.