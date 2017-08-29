Türkler günde 250 Euro harcıyor! Komşuyu ihya ettik

Tatilini Yunanistan’da geçiren Türklerin en fazla ilgi gösterdiği yerler komşunun adalaları. Bu adalar arasında en dikkat çeken ise İzmir-Çeşme’ye 9 mil uzaklıktaki Sakız Adası... 3 günde 7 bin Türk turist Sakız’ı tercih etti. Bu sayı daha da artıyor.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, geçen yıl tatilini Yunanistan'da geçiren Türklerin sayısı 1.3 milyon kişi olarak hesaplandı. Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Lisandros Tsilidis bu sayının bu yıl 1.5 milyonu geçeceğini söylüyor. Bayramda artan trafik bunun da göstergesi.

Tsilidis’in asıl dikkatini çektiği nokta ise Türklerin bonkörlüğü... “Bu yıl sadece o adalar değil, Mikonos ve Santorini gibi ünlü adaların da çok sayıda Türk turist tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bundan memnunuz. Çünkü gerçekten iyi para harcıyorlar” diyerek bunu işaret ediyor.

Yunanistan’ın en önemli gazetelerinden Kathimerini’nin önceki gün yaptığı haberde Yunan adalarının adeta Türk turistler tarafından istilaya uğradığını belirtiliyor. Yunan makamlarının açıkladığı rakamları değerlendiren Kathimerini’ye göre bu yılın ilk 6 ayında önceki yıla oranla yüzde 50 artış oldu.

MİDİLLİ'YE GİDENLERİN SAYISI YÜZDE 214 ARTTI

Yunan hükümetinin açıkladığı rakamlarda adaları ziyaret eden Türk sayısı ciddi anlamda arttı. 2017’de sadece 10 bin Türk turistin Kos’a gittiğini açıklayan yetkililer, Midilli’de de rekor kırıldığını ve Türkiye’den 6 bin 315 turistin tatilde adayı tercih ettiğini vurguluyor.

Yunan makamlarına göre Midilli’de önceki yıla göre yüzde 214 artış yaşanırken, Sisam’da da yüzde 217 artış sağlanırken 7.000 Türk turist adayı ziyaret etti.