Türkler Fransa yolcusu

Türkiye temsilciliğinin Alkaş tarafından yapılan fuara Türkiye’nin bu yıl 1.600 metrekarede 250 kuruluş ve 700’e yakın kişi ile çıkarma yapması planlanıyor. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Türkiye’nin bu yıl MIPIM 2018’de çok daha etkili bir şekilde temsil edileceğini söyledi.



Alkaş, “Dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve bu oyunun yaratacağı yeni düzen, kademeli olarak önce 2030’da, takiben 2050’de net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biri” dedi. MIPIM 2018’de 500’e yakın şehir ve ilçenin temsil edileceğini belirten Alkaş, uluslararası bu yarışta temsil edilecek Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacağına işaret etti.