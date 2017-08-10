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Türkler dünyaya lastik geliştiriyor

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 21:42Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 21:42

SABANCI Holding ve Japon Bridgestone ortaklığındaki Türkiye’nin lider lastik şirketi Brisa, bir yandan Aksaray’daki 2. fabrika yatırımlarına devam ederken bir yandan da İzmit fabrikasında belgelendirilen Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiriyor.

Küresel pazara son 5 yılda 1.5 milyar TL değerinde ürün ihraç eden Brisa; yıl sonu ihracat hedefini 180 milyon dolar olarak açıkladı. Brisa, aynı zamanda yerli tedarikçi geliştirme konusunda yapacağı çalışmalarla Türk sanayisinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, “Belgelendirilen Ar-Ge Merkezimizle bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attık. 30 yıldır yatırımlarımızla teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyoruz”. Bizden başka herhangi bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisine 17 milyon dolar yatırım yaparak, otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz” dedi.

Etiketler: Bridgestone , Brisa , gazetehaberleri
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