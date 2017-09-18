Türkler akın ediyor... Yol 15 dakika kuyruk 1.5 saat

Yunanistan’ın "www.newsit.gr" internet sitesinin haberine göre, Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin çeşitli illerinden Bodrum’a gelen tatilcilerin büyük rağbet gösterdiği İstanköy Adası’na günübirlik Türk turist akını sürüyor. Muğla, İzmir ve Aydın ilçelerinden Yunanistan’a ait Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Patmos, Kilimli (Kalimnos) İstanköy (Kos) Sömbeki (Simi) ve Rodos adalarına, kapıda vize ile kısa süreli tatile giden Türk turistlerin sayısının Eylül ayı ortası itibarıyla 1 milyonu aştı. 2015 yılında 1 milyon 150 bin Türk turistin ziyaret ettiği Yunan adalarında, bu yıl rekor kırılabileceği belirtildi.

15 DAKİKADA GİDİYORLAR, 1.5 SAAT GÜMRÜKTE BEKLİYORLAR

Katamaran teknelerle 15 dakikada İstanköy’e ulaşan Türk tatilciler, geçen 21 Temmuz’da meydana gelen depremde iskelesi ve gümrük alanı zarar gördüğü için küçük bir konteynerde, iki pasaport memurunun görev yapması nedeniyle gümrükte uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Sıcak havada ortalama 1.5 saat vize ve pasaport işlemleri için bekleyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum zaten günübirlik geldikleri adada zamanlarının önemli bir kısmını gümrükte bekleyerek geçirmek zorunda kalan tatilcileri canından bezdiriyor.

Ankara’dan Bodrum’a tatile gelen evli, iki çocuk babası Akın Gerger (56), "Yunan adalarını çok övdüler. Kapıda vize uygulaması ile bir günlüğüne geldik, Bodrum’dan 15 dakikada İstanköy’e ulaştık. Ancak, önce yarım saat feribotun içinde, ardından da güneş altında gümrük alanında 1 saat bekledik. İskele ve gümrük alanı depremden zarar gördüğü için konteynerde hizmet veriyorlar. Bugün en az bin kişi buradan adaya giriş yaptı. İki olan personel sayısını rahatlıkla arttırabilirler. Belli bir süre sonra burada beklemek işkenceye dönüşüyor. Zaten saat 16.00’da dönülüyor. Yani 3 saat gümrükte geçecek 4 saatliğine mi buraya geldik" dedi.

Tur Rehberi Sinan Alkoç (32) ise "Yunan adaları Türk turistlerden çok memnun. Hiçbir sıkıntı yok. Kasım ayının ortalarına kadar da bu Türk tatilci sirkülasyonu devam eder. Birçok kez Yunan makamlarına kapıdaki hizmetin hızlandırılması için girişimde bulunduk. En azından hafta sonları personel sayısının arttırılmasını istedik, ’Yığılma oluyor’ dedik. Adanın yerel yönetimi bunu Atina’ya iletti ancak bir sonuç alınamadı" dedi.