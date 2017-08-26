MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Türkler akın akın oraya gidiyor... Saatlerce beklediler

Türkler akın akın oraya gidiyor... Saatlerce beklediler

DHA
26 Ağustos 2017 - 08:30Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 09:12

10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan’a tercih eden vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan’a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi.

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşursunken yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

“Lütfen ateş etmeyin, daha 25 yaşındayım”“Lütfen ateş etmeyin, daha 25 yaşındayım”

Türkler akın akın oraya gidiyor... Saatlerce beklediler

TEM'DE DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

TEM Otoyolunun Bolu geçişinde de gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşandı. Marmara Bölgesi’nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine gitmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolunun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren daha fazla hissedilen yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri güzergahta denetimleri sıklaştırdı. Bölgede kazalar da meydana gelince 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nden geçen, Balıkesir'i Çanakkale ve İzmir'e bağlayan karayolunda yoğunluk arttı. Yaşanan kazalarda ise 19 kişi yaralandı. 

Türkler akın akın oraya gidiyor... Saatlerce beklediler

EDREMİT...

Dün gece Balıkesir-Çanakkale Karayolu'ndaki kavşaklarda bulunan trafik ışıklarında araç kuyrukları oluşurken, tüm kavşaklarda trafik polisi ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Edremit ilçesindeki büyük alışveriş merkezlerinde de yoğunluk nedeniyle otopark sorunu yaşanırken, Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk beldelerinde de trafikte sıkışıklıklar meydana geldi.  Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığını belirterek, Kurban Bayramı tatili için tüm rezervasyonların dolduğunu bildirdi.

Öte yandan, Edremit Körfezi'ndeki karayollarında yoğunluğun bugün gündüz saatlerinde daha da artması bekleniyor.

 

 

Etiketler: Türkiye , İpsala , tatil
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri