Türkler akın akın oraya gidiyor... Saatlerce beklediler

Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan’a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi.

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşursunken yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

TEM'DE DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

TEM Otoyolunun Bolu geçişinde de gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşandı. Marmara Bölgesi’nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine gitmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolunun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren daha fazla hissedilen yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri güzergahta denetimleri sıklaştırdı. Bölgede kazalar da meydana gelince 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nden geçen, Balıkesir'i Çanakkale ve İzmir'e bağlayan karayolunda yoğunluk arttı. Yaşanan kazalarda ise 19 kişi yaralandı.

EDREMİT...



Dün gece Balıkesir-Çanakkale Karayolu'ndaki kavşaklarda bulunan trafik ışıklarında araç kuyrukları oluşurken, tüm kavşaklarda trafik polisi ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Edremit ilçesindeki büyük alışveriş merkezlerinde de yoğunluk nedeniyle otopark sorunu yaşanırken, Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk beldelerinde de trafikte sıkışıklıklar meydana geldi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığını belirterek, Kurban Bayramı tatili için tüm rezervasyonların dolduğunu bildirdi.



Öte yandan, Edremit Körfezi'ndeki karayollarında yoğunluğun bugün gündüz saatlerinde daha da artması bekleniyor.