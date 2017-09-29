Türkkep BTSO ile imzaları attı

E-Dönüşüm konusunda şirketlerin dijitalleşmesine öncülük eden TÜRKKEP, toplamda 37 bini aşkın üyesi ve 10 farklı sektörde 60'ı aşkın firmasıyla Türkiye’nin en güçlü ticaret ve sanayi odalarından olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan iş birliği kapsamında TÜRKKEP; BTSOBİZ kart kullananlara özel KEP, e-İmza, e-Fatura, e-Defter, e-Saklama, e-Arşiv, e-Mutabakat, e-Bordro gibi hizmetlerinde yüzde 20 oranında indirim fırsatı sunacak. 4 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanabilmek için kullanıcıların BTSOBİZ Kart numarası ve şifresi ile www.btso.biz adresinden sisteme giriş yapması yeterli olacak.

NEVRUZ: “YÜKSEK GÜVENLİKLİ VE ÇEVRECİ ÜRÜNLER SUNUYORUZ”

Gerçekleştirdikleri kampanya ve indirim fırsatlarında Türkiye’nin e-Dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, ”Yaptığımız iş birliğinin her iki şirket için de faydalı olacağına inanıyorum. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olmaktan gurur duyuyoruz. TÜRKKEP olarak, bir kurumun veya bireyin resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını ve e-Belge paylaşımlarını yasal, geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için gerekli tüm hizmetleri tek noktadan veriyoruz. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı giderek artıyor. Biz de sektörde öncü şirketlerden biri olarak bu artışa yaptığımız kampanya ve bilinçlendirme çalışmalarımızla destek oluyoruz” diye konuştu.